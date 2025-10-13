Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON Ultraviolette press

Las nuevas motos eléctricas Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya a la venta

Canal Motor

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:49

Comenta

Ultraviolette, el fabricante indio de motocicletas eléctricas de alto rendimiento, llega a España. Sus dos grandes novedades, las F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet ... RECON, ya están disponibles en el mercado español. La llegada a España de Ultraviolette se produce tras sellar una alianza estratégica con Rhino Electric Motors -propietaria del fabricante español Velca- que actúa como importador y distribuidor oficial en nuestro país, un socio con conocimiento del mercado local y una red comercial capaz de acompañar su objetivo global. Bajo el lema «Fabricado en India, para el mundo», el fabricante indio inicia así una nueva etapa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  5. 5 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  6. 6 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  7. 7

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  8. 8 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  9. 9 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  10. 10

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las nuevas motos eléctricas Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya a la venta

Las nuevas motos eléctricas Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya a la venta