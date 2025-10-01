Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ultraviolette X-47 Crossover Ultraviolette press

Nueva Ultraviolette X-47 Crossover, la primera moto con radar integrado de serie

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:00

El fabricante indio Ultraviolette acaba de anunciar el lanzamiento de la primera motocicleta con radar integrado del mundo, la X-47 Crossover, un modelo ... que establece un hito tecnológico al incorporar un radar trasero de largo alcance de 77 GHz (Gigahercios) de última generación capaz de monitorizar una distancia de hasta 200 metros adaptándose de forma inteligente a un ángulo de inclinación de hasta 20 grados. Esta tecnología está diseñada para mejorar la seguridad y la atención del conductor mientras está a los mandos de una moto.

