Nueva Suzuki Hayabusa Special Edition SUZUKI PRESS

Nueva Suzuki Hayabusa Special Edition: Diseño exclusivo para la legendaria deportiva

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:00

Hayabusa es sinónimo de máximas prestaciones, de velocidad extrema y carácter deportivo en su más alta expresión. Ahora, Suzuki rinde homenaje a su legendaria ... deportiva con una edición especial que destaca por detalles únicos dirigidos a los motoristas que busquen una versión distinguida y de colección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

