Nueva Morbidelli F352: Una streetfighter bicilíndrica con mucha actitud
Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:00
Morbidelli amplía su catálogo de motocicletas accesibles y disponibles para conductores con el carnet A2 con el lanzamiento de la nueva F352, una moto de ... estética agresiva cargada de argumentos enfocados a usuarios que busquen deportividad y versatilidad tanto para el día a día en la ciudad como para escapadas de fin de semana.
Equipada con un bicilíndrico en línea DOHC de 349 cc, refrigerado por líquido, la F352 entrega 40,9 CV a 11.000 rpm y 31,5 Nm a 8.500 rpm.
Con un peso en vacío de 175 kg y un chasis de acero, la parte ciclo también cuenta con una suspensión compuesta por una horquilla invertida de 41 mm con 120 mm de recorrido y un monoshock Pro-Link ajustable en 5 etapas. El sistema de frenos incluye un disco delantero flotante de 300 mm con pinza de 4 pistones y un disco trasero de 240 mm, ambos con ABS Bosch de doble canal y modo Expert, que permite desconectar el ABS trasero. Los neumáticos MAXXIS son de perfil ancho (110/70-17 delante y 150/60-17 detrás).
La F352 incorpora una pantalla TFT de 5 pulgadas con navegación integrada y Morbidelli Connect, que ofrece conectividad total vía app, botón SOS de emergencia y sistema antirrobo remoto. Además, dispone de tres modos de conducción (Standard, Sport y Expert) y control de tracción (TCS) que se adapta a cada situación.
Su altura de asiento es de 790 mm y ofrece una posición deportiva pero cómoda. La iluminación es con tecnología LED.
Está disponible en acabados en colores Track Blue, Nero Vulcano y Bianco Heritage a un precio de 3.990 € con 5 años de garantía y seguro gratis, para conductores mayores de 25 años, hasta el 30-09-2025.
