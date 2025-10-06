Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nueva Ducati Panigale V4 R ducati press

Nueva Ducati Panigale V4 R, la mejor moto deportiva de serie de Borgo Panigale

V. D.

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:00

Ducati presenta la nueva Panigale V4 R basada en la séptima generación de motos deportivas de la firma italiana y poseedora de toda su genética ... de competición en MotoGP y Superbike, pues introduce características únicas derivadas del mundo de las carreras, nunca antes vistas en una moto homologada para circular por carretera, como los Corner Sidepods, de los que Ducati fue pionera en MotoGP en 2021, y el Ducati Racing Gearbox (DRG) con Ducati Neutral Lock (DNL).

