Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ducati Multistrada V4 Rally ducati press

La nueva Ducati Multistrada V4 Rally es aún más viajera

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 28 de octubre 2025, 16:33

Comenta

El fabricante de Borgo Panigale presenta la nueva Multistrada V4 Rally, que destaca estéticamente por sus nuevas decoraciones, en Verde Jade con llantas doradas y ... Rojo Ducati con el depósito pulido. Esta versión de la famosa maxitrail amplía todavía más sus horizontes gracias a un confort incrementado, su gran autonomía gracias a un depósito de combustible de 30 litros y capacidad todoterreno gracias a la suspensión con mayor recorrido, las protecciones reforzadas del motor y las llantas de radios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  6. 6

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  7. 7 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  8. 8 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  9. 9

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  10. 10 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La nueva Ducati Multistrada V4 Rally es aún más viajera

La nueva Ducati Multistrada V4 Rally es aún más viajera