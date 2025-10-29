Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hero Hunk 440 y Xpulse 200 hero press

Las motos de Hero, el gigante indio, llegan a España

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:00

Comenta

Hero MotoCorp, con sede en Nueva Delhi (India), confirma su entrada oficial en España en colaboración con Noria Motos, parte del Grupo ONEX ... y sus modelos Euro 5+. Con más de 125 millones en todo el mundo, esta expansión supone la entrada de Hero MotoCorp en su 50º mercado internacional, al tiempo que refuerza su presencia en Europa. Este aterrizaje se produce arrancando con dos modelos, la Xpulse 200 4V (que cuenta con una versión Pro) y la Hunk 440.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  2. 2 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  6. 6 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  8. 8

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  9. 9 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las motos de Hero, el gigante indio, llegan a España

Las motos de Hero, el gigante indio, llegan a España