Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benelli Leoncino Bobber 400 benelli press

Benelli debuta en el segmento cruiser con la Leoncino Bobber 400

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:00

Comenta

Creada en Pesaro por el Benelli's Centro Stile, la nueva Leoncino Bobber 400 supone el ingreso de la marca en el segmento cruiser. ... Su diseño se inspira en la cultura custom pero con una reinterpretación estética en clave moderna y agresiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  4. 4 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  5. 5 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  6. 6 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  7. 7 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  8. 8 Miles de pruebas suspendidas por el elevado seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios en Málaga
  9. 9 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  10. 10 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Benelli debuta en el segmento cruiser con la Leoncino Bobber 400

Benelli debuta en el segmento cruiser con la Leoncino Bobber 400