El Mercedes Concept AMG GT XX Mercedes-Benz

25 récords del mundo: el Concept AMG GT XX es la cúspide de los deportivos eléctricos

Juan Roig Valor

Domingo, 31 de agosto 2025, 10:00

Mercedes-Benz ha vuelto a marcar un hito en la historia del automóvil con la presentación del Concept AMG GT XX, un prototipo eléctrico de ... altas prestaciones que ha logrado batir récords mundiales en condiciones extremas. El modelo, concebido como escaparate tecnológico de la futura arquitectura AMG.EA, ha demostrado en la pista de pruebas de Nardò (Italia) una resistencia y un rendimiento nunca vistos en un vehículo eléctrico.

