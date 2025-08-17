Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un operario ensambla una batería en una fábrica del Grupo Volkswagen FP

Volkswagen desafía los aranceles de Trump y sigue adelante con su gigafactoría canadiense

Juan Roig Valor

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:00

Volkswagen, a través de su filial PowerCo, ha anunciado el inicio de una ambiciosa campaña de contratación para su futura planta de baterías para vehículos ... eléctricos en St. Thomas (Canadá). La producción inicial está prevista para 2027 y, según la compañía, se busca incorporar a cientos de profesionales en áreas como química, tecnologías de la información, ingeniería y sostenibilidad.

