Las ventas de turismos en septiembre superan por primera vez las cifras prepandemia

Las ventas de turismos en España evolucionan de forma positiva durante el mes de septiembre, marcando un crecimiento del 16,4% en comparación con el ... mismo periodo del año anterior, al registrarse un total de 85.167 matriculaciones.

El buen ritmo de las ventas de electrificados está empujando el mercado total que, por primera vez en un mes, registra un volumen superior a las registradas previamente a la pandemia, superando las 81.746 unidades vendidas en septiembre de 2019.

En el total del año, el mercado acumula 854.658 unidades vendidas, que representa un 14,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Lo que permite mantener la previsión de cierre de año por encima del 1,1 millón de ventas de turismos para 2025. A pesar de este buen dato mensual, el ritmo de crecimiento se desacelera si se analiza el acumulado del año, que alcanza un 14,8% con 854.658 unidades vendidas.

El canal de particulares es el que más impulsa el mercado, con un crecimiento del 24,4% y un total de 45.566 matriculaciones en septiembre. El canal de empresas también muestra dinamismo, con un crecimiento del 14,8% y 36.441 unidades. En contraste, el canal de rent a car experimenta un fuerte descenso del 33,8% en sus ventas mensuales.

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros aumentan un 18,2% en septiembre, con 15.161 unidades. En el acumulado del año, se registra un total de 138.242 ventas, un incremento del 13,2%. Para las ventas por canales, todas logran crecer en el mes. El mercado para empresas registra el mayor aumento, con 11.369 vehículos, un 23,2% más. Mientras que autónomos y empresas crecen un 5,5% y 4,9%, respectivamente.

En septiembre, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses encadenan un nuevo mes con cifras positivas. El noveno mes suma 3.572 unidades, que supone un aumento del 18,2%. En el total del año, se acumulan 24.227 nuevas ventas, que todavía supone un descenso del 7,7% respecto del año anterior. Por tipo de vehículo, los industriales crecen un 22,8%, con 2.745 nuevas matriculaciones y el mercado de autobuses y autocares logra 827 ventas, un 4,9% más que septiembre de 2024.

Ampliar Análisis del mercado de turismos en España IDEAUTO-ANFAC

En cuanto a las marcas, Toyota se consolida como líder en el mes de septiembre y en el acumulado del año. Le siguen Renault y Volkswagen, que también muestran una sólida posición. Dacia se sitúa en cuarta posición en el mes y sexta en el acumulado, mientras que SEAT cierra el top 5 de septiembre.

El ranking de modelos más vendidos está liderado por el Dacia Sandero, seguido por el Renault Clio y el MG ZS en el acumulado del año. En el mes de septiembre, el Sandero también lidera las ventas, seguido muy de cerca por el Tesla Model 3 y el Renault Clio. El Tesla Model 3 experimenta una notable subida del 30,2% en el mes, destacando en el mercado de vehículos eléctricos.

Ampliar Evolución del mercado por tecnología y tipo de combustible ideauto-anfac

El análisis por fuentes de energía muestra una clara tendencia hacia los combustibles alternativos. Los vehículos de gasolina mantienen la mayor cuota del mercado (35,2%), aunque en el acumulado del año su crecimiento es del 1,9%. Los diésel continúan su descenso, perdiendo un 14,5% de ventas mensuales y un 13,2% en el acumulado. Por su parte, los híbridos crecen de manera destacada, con un 23,8% mensual. Los eléctricos puros (BEV) también registran un crecimiento sólido del 24,3%, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) suben un 4,9%.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en septiembre bajan hasta los 97,3 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 13,7% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2024. En el acumulado de 2025, las emisiones medias se sitúan en 105,1 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 10,3% menos que en el mismo periodo de 2024.