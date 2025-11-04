Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Flota de vehículos de renting Northgate

El sector del renting roza los 7.000 millones de inversión en 2025

Canal Motor

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:16

Las matriculaciones en renting crecieron un 16,47% en octubre, hasta 30.992 automóviles, con una inversión de 739 millones de euros, un 22,51% ... más que en octubre de 2024, según los datos divulgados este jueves por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

