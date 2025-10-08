Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los puntos de recarga de 50 a 250 kW han registrado un aumento del 77,70% F. P.

La red de infraestructuras de recarga pública en España roza los 48.600 puntos

A. Noguerol

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:53

La red de infraestructuras de recarga de acceso público en España ha alcanzado hasta el 1 de octubre un total de 48.594 puntos operativos. ... Los datos, proporcionados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), confirman una tendencia al alza en el despliegue de cargadores, con un crecimiento del 7,08% en los primeros nueve meses del año.

