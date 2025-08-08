Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vehículos seminuevos (menos de 1 año) muestran una caída de precio medio de oferta de un 7,5% Ganvam

El precio de los coches usados se dispara un 8,7% hasta los 17.795 euros de media

Canal Motor

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:05

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano acumulan un total de 1.264.950 unidades hasta julio, lo que supone un 5,2% ... más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de MSI para la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM). Solo en el mes de julio, las ventas crecieron un 5,8% hasta alcanzar las 193.933 unidades, lo que supone que por cada nuevo se venden dos usados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  5. 5 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  6. 6 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  7. 7 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  8. 8

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El precio de los coches usados se dispara un 8,7% hasta los 17.795 euros de media

El precio de los coches usados se dispara un 8,7% hasta los 17.795 euros de media