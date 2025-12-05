El Plan Moves III recibe oxígeno con una inyección de 400 millones de euros

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha acordado asignar 400 millones de euros adicionales para cubrir las solicitudes pendientes de clientes ... que esperan las ayudas del Plan Moves III de 2025 para la adquisición de un vehículo eléctrico.

A través del IDAE, el ministerio informó el pasado jueves a las comunidades autónomas de que se han ampliado los recursos presupuestarios asignados inicialmente.

La falta de presupuesto en el Plan Moves III ha generado hasta ahora una lista de espera de más de 40.000 clientes que están pendientes del cobro de las ayudas destinadas a la compra de vehículos eléctricos. La cantidad pendiente de pago rondaría los 300 millones de euros.

El Plan Moves III, dotado inicialmente con 400 millones de euros, fue aprobado en la pasada primavera con carácter retroactivo desde el 2 de enero de 2025 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

La mayoría de las comunidades autónomas ya han agotado estos fondos, por lo que se ha generado una lista de espera entre los compradores de vehículos eléctricos que habían solicitado las ayudas, y hasta ahora siguen pendientes de su abono. Una situación que ahora podría solucionarse con la anunciada ampliación del presupuesto.

La concesión de las ayudas del Plan Moves III se realiza a través de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que gestionan su distribución dentro de sus respectivos territorios. Este enfoque descentralizado busca adaptar el programa a las necesidades específicas de cada región. Por tanto, las solicitudes deben presentarse a las comunidades autónomas o a las entidades colaboradoras que estas designen.

Esto implica que el tiempo que tardan en pagarse las ayudas del Plan MOVES III una vez solicitadas varíe significativamente dependiendo de cada Comunidad Autónoma. En términos generales, el cobro puede demorarse entre ocho meses y dos años después de la presentación completa de la documentación requerida. En cualquier caso, las autoridades disponen de un plazo de seis meses para resolver la solicitud desde que se le asignan fondos.

Nuevo Plan Auto 2030

Aparte de esta nueva consignación presupuestaria para el Plan Moves II, el próximo año entrará en vigor el Programa Auto Plus, integrado en el Plan Auto 2030, con una dotación de 400 millones de euros para la compra de vehículos eléctricos.

Este nuevo Plan contempla tres nuevas líneas de ayudas relacionadas con el vehículo eléctrico para 2026, dotadas en total con 1.280 millones: un plan para la adquisición de coches, otro para la instalación de puntos de recarga y más fondos para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado.