Nissan registra pérdidas de 1.254 millones de euros y pone a la venta su sede central

Agencias

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:46

La firma automovilística japonesa Nissan registró pérdidas de 221.900 millones de yenes (unos 1.254 millones de euros) en su primer semestre fiscal (de ... abril a septiembre), frente al beneficio de 19.200 millones de yenes del mismo periodo anterior.

