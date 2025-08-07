Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La marca ha comenzado las negociaciones con el sindicato europeo. Nissan

Nissan se prepara para eliminar puestos de trabajo en toda Europa

Juan Roig Valor

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:00

Cuando Iván Espinosa tomó las riendas de Nissan el pasado abril, anunció que pretendía poner en marcha un plan de reestructuración para ahorrar unos 3. ... 300 millones de euros en la compañía. Las reformas, de escala global, se traducirían en reducir un 15% el tamaño de su plantilla, cerrar la producción de siete fábricas para quedarse con 10 y construir alrededor de 2,5 millones de coches al año, un 30% menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  3. 3 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  4. 4

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  5. 5 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  6. 6 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  7. 7 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga
  10. 10 El aviso de médicos de urgencias: «Algunos fármacos muy comunes pueden agravar el riesgo de golpe de calor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nissan se prepara para eliminar puestos de trabajo en toda Europa

Nissan se prepara para eliminar puestos de trabajo en toda Europa