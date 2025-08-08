Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La limitación al acceso a las ciudades ha sido un catalizador para renovar el parque. FP

La mitad de los coches de España tienen más de 15 años de edad

Juan Roig Valor

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:00

La antigüedad del parque móvil español es una de las preocupaciones recurrentes para las patronales que representan el sector. Más que centrarse en la venta ... de coches de cero emisiones para bajar la contaminación en las ciudades, una de las prioridades de los gobiernos local, nacional y europeo, todas las organizaciones afirman que lo más efectivo sería retirar los coches antiguos de la circulación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  7. 7 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  8. 8

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La mitad de los coches de España tienen más de 15 años de edad

La mitad de los coches de España tienen más de 15 años de edad