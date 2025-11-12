Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo objetivo de ventas supone un 50% más de lo declarado hasta ahora BYD

BYD pretende vender 1,6 millones de coches fuera de China

Juan Roig Valor

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:00

El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD planea vender hasta 1,6 millones de unidades en los mercados internacionales en 2026, según un informe publicado ... por Citi. La cifra representa un incremento sustancial respecto al objetivo actual de entre 900.000 y un millón de coches eléctricos previstos para exportación en 2025, lo que muestra una creciente apuesta de la compañía por su expansión global.

