De no querer vender coches a ser la marca más rentable: curiosidades que no conocías de Ferrari

Escribir la historia de Ferrari con todo lujo de detalles sería trabajo para toda una vida. La historia de una marca tan famosa, con un fundador tan polémico, con dieciséis campeonatos de constructores y quince campeonatos de pilotos en la Fórmula 1, con pilotos de la talla de Niki Lauda, Räikkönenm Schumacher, Prost o Vettel, y con la capacidad de levantar pasiones allá por donde pasa es comidilla para mitos e historias. Hoy en Sur te contamos cinco curiosidades que poco o nada tienen de mito y mucho de realidad. Y ya que estamos, vamos a desmentir algún que otro mito que se ha arraigado con fuerza en la cultura popular del Cavallino Rampante.

Ferrari está considerada un bien de Veblen

¿Y esto qué es? En resumidas cuentas un bien de Veblen es aquel que ha sabido plantarle cara a las leyes del mercado para darle la vuelta a las reglas, de manera que cuanto más sube su precio, más sube su demanda. El sueño húmedo de cualquier marca de lujo. Hay muchas marcas (entre las que se encuentra nuestra italiana) que están ligadas al lujo y la exclusividad, de manera que si su precio es superior, puede convertirse en un atractivo para aquellos que pretenden demostrar su riqueza.

En el mundo de las cuatro ruedas hay muy pocas marcas que hayan conseguido este hito, y Ferrari es una de ellas. Has leído bien desde el principio: cuanto más dinero pide Ferrari por sus modelos, más gente está interesada en comprarlos.

Porsche y Ferrari, ¿mismo corcel?

Si te gustan los coches seguramente te habrás percatado de que el caballo de Maranello se parece mucho al de Stuttgart. No es coincidencia, es que utilizan el mismo corcel. La historia de cómo acabó 'il cavallino rampante' presidiendo el logo de la marca de 'il Commendatore' (que es como llamaban los trabajadores de Ferrari al fundador de la marca), es cuanto menos curiosa y para conocerla hay que remontarse a dos fechas distintas: a la Primera Guerra Mundial y a 1923, cuando Enzo Ferrari competía como piloto para Alfa Romeo.

Durante la guerra el piloto italiano Francesco Baracca fue derribado y muerto en combate. Este piloto llevaba dibujado en la parte del fuselaje de su avión un caballo como el que hoy luce Ferrari. En 1923, tras la victoria de Enzo en el circuito de Savio, este fue invitado a la casa de los padres de Francesco Baracca, la condesa Paolina Baracca y el conde Enrico Baracca. Aquí fue donde la madre del héroe de guerra italiano pidió a Enzo que añadiese el caballo en los logos de sus vehículos, justificando que esto le daría suerte al joven piloto, quien accedió a incorporarlo en sus vehículos.

Pero la historia no acaba aquí. El hecho de que el caballo de Ferrari se asemeje tanto al que aparece en la insignia de Porsche no es mera coincidencia. El piloto de aviones Francesco Baracca tomó prestado el símbolo del caballo del primer avión que derribó durante la guerra, el cual pertenecía a un piloto alemán de Stuttgart, sede de Porsche.

La marca más rentable del mundo

Ni Lamborghini, ni Bugatti, ni Koenigsegg, ni McLaren, Rolls-Royce o Porsche. La marca que más dinero se mete en el bolsillo por coche vendido es Ferrari. Fíjate si se le da bien esto de la venta de coches que en el ejercicio anterior Ferrari arrojó unos beneficios del 28,15 por ciento por coche vendido, mientras que la segunda marca más rentable de 2024 se quedó en un 14,06 por ciento. Es decir, Ferrari duplica los beneficios a la segunda más rentable del mercado.

Ferrari nunca quiso vender coches

Ironías de la vida la marca más rentable del mundo en realidad nunca quiso vender coches. A Enzo Ferrari lo que le iban eran las carreras, estilo de vida por el que vivía y moría. Su vida estaba en los circuitos y los coches de carrera era lo que le daba sentido a que su corazón latiese. Pero el mundo de las carreras no es precisamente barato, poniendo contra las cuerdas al mismísimo 'Commendatore'. La necesidad de financiación hizo que Ferrari comenzase a fabricar coches de calle con el objetivo de sufragar las competiciones. Aunque todo sea dicho, en un principio no eran los mejores en eso de los negocios. Tanto es así que apenas doce años después de su creación, en 1969, la familia Agnelli, propietaria de Fiat, se queda con un cincuenta por ciento de la marca.

¡Nada de réplicas!

Los italianos son extremadamente cuidadosos con su imagen, estando pendiente prácticamente a todos los aspectos que puedan repercutir de forma negativa en la marca. Fíjate si es así que si empiezas a criticarla en exceso en las redes sociales puede que no te vendan uno. Un problema que probablemente afecte a pocos. Entre sus actuaciones también se encuentra la persecución de réplicas e imitaciones, hasta el punto de que podrían llegar a demandarte por intentar replicar uno de sus modelos. Así que si estás pensando en modificar tu Multipla para que se parezca a un Purosangue mejor piénsatelo dos veces, que la broma podría salirte cara.

Mucho mito suelto

Hay mucha historia rodeando a la marca de Fiorano, pero ¿todo lo que se dice es verdad? No todo, como siempre. Seguro que has escuchado alguna vez que para comprar un Ferrari patanegra, de esos que se hacen muy pocas unidades (un Icona series, por ejemplo), tienes que ser poseedor de unos cuantos Caballinos. Si y no. Es cierto que ser poseedor de una buena flota de Ferraris te podría facilitar que Ferrari te adjudique una edición limitada de alguno de sus modelos, pero lo que Ferrari realmente valora es que seas un buen entusiasta de la marca, que hagas comunidad y que no seas un mero especulador con sus coches. Así, puede que solo tengas un par de Ferraris (solo), que si eres activo en la comunidad y acudes a los eventos con frecuencia, es muy probable que Ferrari te otorgue el privilegio de ser poseedor de una edición limitada. Siempre y cuando puedas pagarlo, claro.

Se dice mucho por ahí también que nada de interiores negros y raros. Nada más lejos de la realidad. A Ferrari lo que no le gusta es el mal gusto, pero cuenta con un programa de personalización específico denominado Tailor Made que te permitirá elegir la combinación de colores y materiales que más te guste, tanto por dentro, como por fuera.

Esto no es más que la punta del iceberg de una marca que se ha convertido en mucho más que un coche. El Cavallino Rampante ha conseguido que sus deportivos se asocien al éxito, prestigio y la historia de la automoción en general. Como buen bien de Veblen, si lo que quieres es que te miren y la gente piense que el dinero es el último de tus problemas, cómprate un Ferrari.