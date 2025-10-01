Marbella abre las puertas de la Policía Local y el Parque de Bomberos con visitas guiadas

El Ayuntamiento de Marbella, en el marco de la Semana Europea de la Democracia Local, ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas a ... las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local y del Parque de Bomberos. La iniciativa pretende acercar a la ciudadanía el trabajo diario de los profesionales que velan por la seguridad y la protección en el municipio, ofreciendo una experiencia didáctica y de participación abierta a todos los públicos.

Tendrán lugar el sábado 4 de octubre, a las 11.00 horas, en el Parque de Bomberos, y el viernes 10 de octubre, a las 17.00 horas, en la Jefatura de la Policía Local. Cada una de ellas tendrá una duración aproximada de una hora y contará con un aforo limitado. La inscripción es gratuita pero obligatoria y puede realizarse a través del formulario habilitado en la web municipal. Las plazas se asignarán por orden de solicitud hasta completar el aforo previsto.

En la Jefatura de la Policía Local, los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a espacios habitualmente restringidos, como la sala de control, y conocer de primera mano los sistemas de vigilancia y comunicación que se utilizan a diario. También podrán observar la flota de vehículos, los equipos técnicos y descubrir cómo se coordinan los agentes en su labor cotidiana para garantizar el orden, la convivencia y la seguridad vial en la ciudad.

Por su parte, el Parque de Bomberos acogerá un recorrido por sus instalaciones, en el que los participantes podrán familiarizarse con el equipamiento y los camiones de intervención. La visita mostrará cómo se preparan los bomberos para actuar con rapidez en incendios, accidentes de tráfico o rescates, destacando el entrenamiento constante y la preparación técnica que requiere su labor. Además, los profesionales compartirán consejos prácticos de prevención que pueden resultar decisivos en situaciones de emergencia.

Para todos los públicos

Estas actividades están dirigidas a familias, jóvenes y adultos interesados en conocer de cerca el funcionamiento de los cuerpos de seguridad y emergencias de Marbella. Además, esta iniciativa se suma a las numerosas actividades y campañas que organizan de manera habitual ambos departamentos para acercar su labor a la ciudadanía, como las visitas escolares, las jornadas con distintos colectivos o la Exhibición Policial celebrada recientemente en la Plaza de Toros de Marbella, que congregó a centenares de vecinos en torno a una muestra práctica del trabajo de los agentes.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento refuerza la programación de la Semana Europea de la Democracia Local coordinada por la delegación de Participación Ciudadana, que se celebra hasta el 14 de octubre y que incluye, además de estas visitas, encuentros vecinales en los distritos, actividades escolares, un concurso de dibujo infantil y un acto institucional con motivo del 40 aniversario de la Carta Europea de la Autonomía Local. Toda la información sobre la Semana Europea de la Democracia Local y el acceso a los formularios de inscripción está disponible en la web municipal.