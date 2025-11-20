La sede del distrito Este de Marbella albergará el 24 de noviembre una charla jurídica sobre violencia de género

La sede del distrito Este de Marbella, en la calle Antonio Nebrija número 2, acogerá el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 18.30 ... horas, una charla sobre violencia de género a cargo de la abogada Encarnación Moreno Muñoz, especialista en el turno de oficio de casos relacionados con esta materia. La actividad, organizada por la asociación de vecinos Las Albarizas en colaboración con el Ayuntamiento de Marbella, forma parte del programa de actos conmemorativos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

«El encuentro se enmarca en una iniciativa que se ha consolidado a lo largo de los años como un espacio de concienciación», ha destacado el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, quien ha subrayado que «esta actividad fue pionera en su momento al abordar una problemática tan importante desde el tejido asociativo vecinal». El edil ha valorado que «cada edición se centre en una perspectiva distinta y que en esta ocasión se aborden los aspectos jurídicos y legales de la violencia de género, lo que permitirá ofrecer herramientas e información útil a los asistentes».

Por su parte, la presidenta del colectivo, Josefa Carrasco, ha recordado que «llevamos ya 18 años organizando esta iniciativa y hemos ido creciendo en participación e implicación social». Además, ha recalcado que «aunque no podemos erradicar esta lacra desde una asociación, sí ponemos nuestro granito de arena con acciones como esta, que ayudan a visibilizar el problema y a apoyar a las víctimas». Tras la charla, el acto se completará con una concentración silenciosa en la puerta de la sede, en la que se encenderán velas en memoria de las víctimas.