El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, y la asociación vecinal de Las Albarizas han presentado la actividad. SUR

La sede del distrito Este de Marbella albergará el 24 de noviembre una charla jurídica sobre violencia de género

La actividad está organizada por la asociación de vecinos Las Albarizas en colaboración con el Ayuntamiento

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

La sede del distrito Este de Marbella, en la calle Antonio Nebrija número 2, acogerá el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 18.30 ... horas, una charla sobre violencia de género a cargo de la abogada Encarnación Moreno Muñoz, especialista en el turno de oficio de casos relacionados con esta materia. La actividad, organizada por la asociación de vecinos Las Albarizas en colaboración con el Ayuntamiento de Marbella, forma parte del programa de actos conmemorativos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

