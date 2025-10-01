San Pedro Alcántara gana 8.400 litros de capacidad con 70 nuevas papeleras

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Limpieza, ha culminado una actuación en San Pedro Alcántara destinada a modernizar el mobiliario urbano ... y reforzar la calidad del espacio público mediante la instalación de 70 nuevas papeleras con una capacidad total de 8.400 litros. Estos elementos, con un volumen de 120 litros frente a los 50 de los modelos anteriores, incorporan un diseño hermético que evita la dispersión de residuos y la emisión de olores, además de contar con un cenicero integrado para el depósito seguro de colillas.

La renovación ha alcanzado zonas de alta afluencia para dar respuesta a las necesidades del entorno. En concreto, la avenida del Mediterráneo cuenta ahora con 30 unidades; la calle Fuente Nueva y su entorno, con seis; la calle Ávila, en Guadalcántara, con 15; la avenida Marqués del Duero, con 16, y la plaza Pepe Santaella, que cuenta desde ahora con tres.

La delegación del ramo ha señalado que las papeleras están destinadas exclusivamente a pequeños residuos de uso diario y no deben emplearse para depositar bolsas de basura doméstica, las cuales deben ser introducidas en los contenedores habilitados para tal fin. En este sentido, desde el Consistorio se apela al cumplimiento de la ordenanza municipal que regula el depósito de residuos, que establece como horario autorizado de abril a octubre de 20.00 a 23.00 horas y de noviembre a marzo de 19.00 a 23.00 horas.

Asimismo, se recuerda la obligación de utilizar bolsas adecuadas, cerradas y depositarlas en el interior de los contenedores. «Con esta intervención, San Pedro Alcántara dispone de equipamientos más funcionales y resistentes, lo que permitirá optimizar la frecuencia de vaciado y aumentar la eficiencia del servicio», ha apuntado el concejal de área, Diego López, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía «para que colabore activamente en el mantenimiento de la limpieza urbana, utilizando correctamente tanto papeleras como contenedores, en el marco de una responsabilidad compartida».