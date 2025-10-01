Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de una de las nuevas papeleras. SUR

San Pedro Alcántara gana 8.400 litros de capacidad con 70 nuevas papeleras

Los nuevos elementos, más modernos y funcionales, cuentan con una capacidad de 120 litros frente a los 50 de los modelos anteriores

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:33

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Limpieza, ha culminado una actuación en San Pedro Alcántara destinada a modernizar el mobiliario urbano ... y reforzar la calidad del espacio público mediante la instalación de 70 nuevas papeleras con una capacidad total de 8.400 litros. Estos elementos, con un volumen de 120 litros frente a los 50 de los modelos anteriores, incorporan un diseño hermético que evita la dispersión de residuos y la emisión de olores, además de contar con un cenicero integrado para el depósito seguro de colillas.

