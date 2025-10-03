Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La iniciativa ha sido presentada en el Hospital Real de la Misericordia. SUR

El Ayuntamiento impulsa la iniciativa 'Saboreando Marbella' para potenciar el turismo enogastronómico

El proyecto se desarrollará en el caso antiguo y el centro de la ciudad con el objetivo de generar actividad durante todo el año

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:52

El Ayuntamiento de Marbella ha presentado hoy en el Hospital Real de la Misericordia la iniciativa 'Saboreando Marbella', un nuevo proyecto turístico enogastronómico que tiene ... como objetivo dinamizar el casco antiguo y el centro de la ciudad a través de experiencias culinarias de calidad. La propuesta, impulsada desde la delegación de Comercio con la colaboración de la concejalía de Turismo, se enmarca en el Plan de Grandes Ciudades y cuenta con la cofinanciación del Consistorio y la Junta de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

