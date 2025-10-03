El Ayuntamiento impulsa la iniciativa 'Saboreando Marbella' para potenciar el turismo enogastronómico

El Ayuntamiento de Marbella ha presentado hoy en el Hospital Real de la Misericordia la iniciativa 'Saboreando Marbella', un nuevo proyecto turístico enogastronómico que tiene ... como objetivo dinamizar el casco antiguo y el centro de la ciudad a través de experiencias culinarias de calidad. La propuesta, impulsada desde la delegación de Comercio con la colaboración de la concejalía de Turismo, se enmarca en el Plan de Grandes Ciudades y cuenta con la cofinanciación del Consistorio y la Junta de Andalucía.

La directora general de Turismo, Laura de Arce, y la asesora del área de Comercio, Carmina Serrano, han subrayado que la iniciativa, entre otras medidas, creará una red de establecimientos adheridos (que incluye restaurantes, bares de tapas, confiterías, tiendas gourmet y rooftops), el diseño de rutas temáticas, la elaboración de experiencias singulares y la entrega de un distintivo de calidad a los negocios participantes.

«El proyecto responde al compromiso del Ayuntamiento por generar actividad durante todo el año», ha detallado Serrano, quien ha explicado que esta primera fase se desarrollará en un área ampliada del centro histórico, que abarca desde el albergue África hasta el Paseo Marítimo, e incluye calles como Calvario, Juan Alameda y avenida Nabeul. «Nuestra intención es que en futuras ediciones el proyecto se extienda progresivamente al resto del municipio», ha añadido.

Productos gourmet y colaboración entre establecimientos

Por su parte, el director general de Amma Consulting, Eduardo Jarén, entidad encargada del desarrollo técnico del proyecto, ha detallado que la iniciativa «pretende poner en valor los productos gourmet y fomentar la colaboración entre distintos establecimientos para crear experiencias memorables dirigidas tanto a visitantes como a residentes».

Las acciones deberán estar activas entre los meses de septiembre y junio, y se valorarán aspectos como el cumplimiento legal, la calidad del producto, la accesibilidad, la sostenibilidad y la formación del personal. Se prevé que entre 20 y 25 establecimientos obtengan el sello 'Saboreando Marbella' en esta primera edición, tras un proceso de evaluación.