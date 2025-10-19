Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, han visitado las obras. SUR

La carretera de Istán, casi lista: las obras acabarán antes de que finalice el año

La actuación, cofinanciada por el Ayuntamiento y la Junta, cuenta con 4,7 millones de euros de presupuesto

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:07

Las obras de la carretera de Istán se encuentran ya al 80 por ciento de su ejecución y concluirán de que finalice el año. La ... alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, han visitado los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 4,7 millones de euros, cofinanciados en un 60% por la Junta y en un 40% por el Ayuntamiento, y que tienen como objetivo modernizar una vía de titularidad autonómica que cumple también una importante función urbana, al conectar numerosas urbanizaciones y equipamientos del municipio.

