La Policía de Marbella desmantela un club de fumadores en el que se vendían estupefacientes

La Policía Local de Marbella ha desmantelado un supuesto club de fumadores ubicado en la céntrica avenida Ricardo Soriano que carecía de licencia de apertura ... y en el que se distribuían sustancias estupefacientes. Los agentes intervinieron un total de 673,8 gramos de marihuana y hachís en una operación en la que fue detenido un individuo de 45 años y nacionalidad polaca sobre el que pesa una orden de búsqueda y detención procedente del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella por un delito de conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Los hechos, según ha informado hoy el Ayuntamiento de Marbella, tuvieron lugar en la tarde del pasado lunes, cuando una unidad del cuerpo de seguridad municipal adscrita al servicio de prevención y con dispensa de uniforme observó como el negocio 'Cali Smookers Club' se encontraba con las luces encendidas y aparente actividad, a pesar de que el local fue inspeccionado por la Policía el pasado mes de octubre y decretado el cese de actividad inmediata al no contar con la correspondiente licencia de apertura.

Los agentes descubrieron en el interior del establecimiento bebidas dispuestas para su venta, así como sustancias estupefacientes en vitrinas, por lo que procedieron al decomiso de las mismas, que arrojaron un peso de 399,3 gramos de hachís y 274,5 gramos de marihuana. Intervinieron además una balanza de precisión y una navaja. Al comprobar la identidad del responsable del negocio descubrieron que pesaba sobre él la citada orden de búsqueda y detención, por lo que fue detenido por incurrir en los presuntos delitos contra la salud pública y contra la Administración de Justicia. En el local, los agentes identificaron también a una ciudadana nacida en Venezuela de 25 años sujeta a decisión de retorno en Holanda. Las diligencias han sido trasladadas al Cuerpo Nacional de Policía.