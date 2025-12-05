Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los agentes marbellíes intervinieron en la operación 673,8 gramos de marihuana y hachís. SUR

La Policía de Marbella desmantela un club de fumadores en el que se vendían estupefacientes

En el local, que no tenía licencia de apertura, los agentes intervinieron casi 700 gramos de marihuana y hachís y detuvieron a un ciudadano polaco sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:15

La Policía Local de Marbella ha desmantelado un supuesto club de fumadores ubicado en la céntrica avenida Ricardo Soriano que carecía de licencia de apertura ... y en el que se distribuían sustancias estupefacientes. Los agentes intervinieron un total de 673,8 gramos de marihuana y hachís en una operación en la que fue detenido un individuo de 45 años y nacionalidad polaca sobre el que pesa una orden de búsqueda y detención procedente del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella por un delito de conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas.

