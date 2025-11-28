Los nuevos nombres de espacios públicos de Marbella: Paolo Ghirelli y José Goméz Lara

El pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado hoy por unanimidad dos propuestas para la asignación del nombre a un espacio de titularidad municipal. Concretamente, ... se va a rendir homenaje a Paolo Ghirelli en el tramo del Camino de la Cruz, donde se encuentra el conjunto residencial Las Lomas del Rey, «en reconocimiento a quien supo combinar la excelencia empresarial con un compromiso filantrópico sincero», como ha puesto de manifiesto la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha avanzado que, de forma complementaria, la vía perpendicular en la misma zona recibirá el nombre de La Meridiana.

Además, ha recordado que «su generosidad ha quedado plasmada en un legado de 2,5 millones de euros para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores que será canalizado hacia proyectos que los beneficien directamente».

También se ha acordado dar el nombre de José Gómez Lara a la rotonda situada en la A-387, que da acceso a El Gamonal, «para valorar la trayectoria de un empresario querido y respetado que, con su lucha y su espíritu emprendedor, contribuyó significativamente al desarrollo de San Pedro Alcántara».

Medallas y condecoraciones de Protección Civil

En la sesión ordinaria, se ha respaldado la concesión de las medallas y condecoraciones de Protección Civil. La regidora ha afirmado que «queremos distinguir a personas que comparten los valores que nos enorgullecen como ciudad: la solidaridad, el servicio público y la ayuda al prójimo». Ha precisado que, este año, la Medalla de Permanencia recaerá en Víctor Cabrero Morcillo, que ha trabajado durante quince años «de forma constante, responsable y con un nivel de entrega admirable».

Las medallas de Homenaje y Colaboración serán para Francisco Jesús Gallardo González, inspector de la Policía Local; Manuel Sánchez González, sargento del Servicio de Extinción de Incendios; Darío Carbonero Sánchez, inspector jefe de la UPR; Virginia Sanjuán Mogin, directora del sistema de explotación Costa del Sol Occidental; Fulgencio Díaz Madrid, director ejecutivo de Hidralia en Málaga y a la empresa Siebla. Por último, la Medalla del Mérito de Protección Civil reconocerá la actuación ejemplar de Francisco de Asís Sánchez, que durante el campeonato mundial de Ironman celebrado recientemente en Marbella no dudó en proteger a una persona mayor y, en ese acto de servicio, resultó herido.

Por otro lado, la Corporación municipal ha querido despedir al comisario de la Policía Nacional, José Manuel Rando, que finaliza su etapa en el municipio y se traslada a Málaga como jefe provincial de operaciones, destacando su cercanía, vocación de servicio y compromiso con la seguridad.