Las propuestas para las nuevas denominaciones de espacios públicos han salido adelante por unanimidad. Josele

Los nuevos nombres de espacios públicos de Marbella: Paolo Ghirelli y José Goméz Lara

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad las dos propuestas para reconocer la contribución a la ciudad de los dos empresarios

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado hoy por unanimidad dos propuestas para la asignación del nombre a un espacio de titularidad municipal. Concretamente, ... se va a rendir homenaje a Paolo Ghirelli en el tramo del Camino de la Cruz, donde se encuentra el conjunto residencial Las Lomas del Rey, «en reconocimiento a quien supo combinar la excelencia empresarial con un compromiso filantrópico sincero», como ha puesto de manifiesto la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha avanzado que, de forma complementaria, la vía perpendicular en la misma zona recibirá el nombre de La Meridiana.

