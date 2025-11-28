Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El edil popular Enrique Rodríguez durante su intervención en el pleno. Josele

Marbella reclama medidas que alivien la presión fiscal sobre los autónomos

El pleno pide que se implemente el régimen de franquicia del IVA de la UE, y cifra en 3.000 los profesionales marbellíes que se beneficiarían

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:45

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado hoy una moción instando al Gobierno central a impulsar medidas de apoyo a los autónomos y a ... implementar el régimen de franquicia del IVA establecido por la Unión Europea. La propuesta ha sido defendida por el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, quien ha subrayado que «las políticas actuales solo han traído más impuestos, cuotas, trámites e inseguridad a trabajadores que son un pilar fundamental de la economía local y nacional», al tiempo que ha resaltado que estos profesionales que «cada día levantan la persiana» están sufriendo «una presión fiscal y burocrática inasumible».

