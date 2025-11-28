Marbella reclama medidas que alivien la presión fiscal sobre los autónomos

El Pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado hoy una moción instando al Gobierno central a impulsar medidas de apoyo a los autónomos y a ... implementar el régimen de franquicia del IVA establecido por la Unión Europea. La propuesta ha sido defendida por el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, quien ha subrayado que «las políticas actuales solo han traído más impuestos, cuotas, trámites e inseguridad a trabajadores que son un pilar fundamental de la economía local y nacional», al tiempo que ha resaltado que estos profesionales que «cada día levantan la persiana» están sufriendo «una presión fiscal y burocrática inasumible».

Asimismo, ha reclamado «la aplicación inmediata de una directiva que está paralizada y que beneficiaría a más de 3.000 personas en nuestra ciudad» ya que, como ha precisado, «permitiría que los que facturen menos de 85.000 euros anuales queden exentos de repercutir este impuesto en sus facturas, reduciendo la carga que soportan». «Marbella está con sus autónomos, con los más de 15.000 trabajadores que crean empleo en todos los distritos y que requieren de propuestas justas y realistas que supondrían un alivio y les permitirían seguir adelante», ha zanjado el edil popular.

De la tasa de basura a paneles en la N-340

Dentro de las mociones presentadas por los grupos municipales, también se ha dado luz verde a la propuesta relativa a la creación de corredores de conexión entre urbanizaciones en el término municipal; una propuesta para la instalación de módulos de baños públicos en distintas zonas de la localidad y otra para compensar el pago de la tasa de basura y la tarifa del consumo de agua mediante medidas como la bajada del IBI.

La reforma del edificio consistorial provocará que el salón de plenos se traslade durante las obras al Trapiche de Guadaiza

Además, se han respaldado una serie de modificaciones de crédito que, como ha explicado el portavoz, Félix Romero, «tienen como objetivo que se pueden incorporar como remanentes afectados cuando empiece 2026, ganando cuatro meses de tramitación». Entre ellos, se incluye la obra de reforma integral del edificio consistorial, que va a mejorar aspectos como la eficiencia energética, la accesibilidad o la climatización. La reforma del edificio histórico del Ayuntamiento, ha motivado que se haya aprobado el traslado de las sesiones plenarias al Trapiche de Guadaiza mientras se prolonguen los trabajos.

También se contempla la adquisición de software para impresoras portátiles destinadas a la gestión policial y un programa de señalización a lo largo de la carretera N-340, donde se van a colocar paneles electrónicos digitales con tecnología LED para ofrecer información en tiempo real a los usuarios sobre incidencias que puedan tener lugar en la vía pública.