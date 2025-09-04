Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el edil de Deportes, Lisandro Vieytes, posan con los alumnos de las escuelas municipales que actuarán como recogepelotas en la Copa Davis. SUR

Ángeles Muñoz entrega la equipación oficial a los recogepelotas de la Copas Davis

18 alumnos de las escuelas municipales de tenis participarán en el evento

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:09

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha entregado la equipación oficial a 18 alumnos de las Escuelas Municipales de Tenis de Marbella y de San ... Pedro Alcántara que participarán como recogepelotas en la eliminatoria de la Copa Davis. La regidora, que ha estado acompañada del edil del ramo, Lisandro Vieytes, ha resaltado que «el binomio turismo-deporte es una magnífica relación y el resultado es la celebración de eventos tan importantes como este», que tendrá lugar en el club de Puente Romano del 12 al 14 de septiembre.

