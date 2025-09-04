Ángeles Muñoz entrega la equipación oficial a los recogepelotas de la Copas Davis

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha entregado la equipación oficial a 18 alumnos de las Escuelas Municipales de Tenis de Marbella y de San ... Pedro Alcántara que participarán como recogepelotas en la eliminatoria de la Copa Davis. La regidora, que ha estado acompañada del edil del ramo, Lisandro Vieytes, ha resaltado que «el binomio turismo-deporte es una magnífica relación y el resultado es la celebración de eventos tan importantes como este», que tendrá lugar en el club de Puente Romano del 12 al 14 de septiembre.

«No solamente es un torneo muy relevante a nivel deportivo, sino también uno de los de mayor repercusión y proyección a nivel internacional», ha subrayado, recordando que el encuentro enfrentará a los equipos de España y Dinamarca. En este sentido, ha recordado que el municipio acogerá por quinta vez una eliminatoria de la Copa Davis y ha apuntado que «las veces anteriores las ha ganado nuestro país, con lo que esperamos que en esta ocasión el resultado sea el mismo».

Con respecto a los jóvenes que se involucrarán en este campeonato, ha señalado que «muchos de ellos ya conocen el trabajo y la presión de tener cada día a 5.000 espectadores en la pista, porque ya han estado anteriormente con la Copa Davis o la Billie Jean King Cup». Además, «van a tener la oportunidad de ver en acción a jugadores de primer nivel y de disfrutar de una experiencia inolvidable», ha apuntado. Por su parte, el monitor de las Escuelas Municipales de Tenis, Iván González, ha destacado que «un año más, podamos tener la oportunidad de participar en este encuentro» y ha señalado que los seleccionados tienen edades comprendidas entre los 10 y los 15 años.