Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El CEO de Sierra Blanca Estates, Carlos Rodríguez, junto al concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, y el director de la prueba, Álvaro Lucena, han presentado la carrera. SUR

La Media Maratón de Marbella bate récords: 2.500 corredores

El evento, que llega de la mano de Sierra Blanca Estates, se disputará el 28 de septiembre con la participación de atletas de 70 nacionalidades

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:33

La Media Maratón de Marbella, que se celebrará el próximo 28 de septiembre, calienta motores y bate su propio récord alcanzando los 2.500 atletas ... en la presente edición, con la suma total de la prueba principal, los relevos y la carrera solidaria. El edil de Deportes, Lisandro Vieytes, ha resaltado que esta cita «sigue potenciando a nuestra ciudad como destino de referencia a la hora de albergar grandes eventos deportivos» y ha detallado que el 50 por ciento de los inscritos son extranjeros. En total, están representadas 70 nacionalidades en este encuentro 'Sierra Blanca Estates Marbella Media Maratón' y donde se ha producido un aumento de la participación femenina, con un 40% de los dorsales, según ha señalado el concejal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  5. 5 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  6. 6 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  7. 7 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  8. 8 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  9. 9

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Media Maratón de Marbella bate récords: 2.500 corredores

La Media Maratón de Marbella bate récords: 2.500 corredores