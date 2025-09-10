La Media Maratón de Marbella bate récords: 2.500 corredores

La Media Maratón de Marbella, que se celebrará el próximo 28 de septiembre, calienta motores y bate su propio récord alcanzando los 2.500 atletas ... en la presente edición, con la suma total de la prueba principal, los relevos y la carrera solidaria. El edil de Deportes, Lisandro Vieytes, ha resaltado que esta cita «sigue potenciando a nuestra ciudad como destino de referencia a la hora de albergar grandes eventos deportivos» y ha detallado que el 50 por ciento de los inscritos son extranjeros. En total, están representadas 70 nacionalidades en este encuentro 'Sierra Blanca Estates Marbella Media Maratón' y donde se ha producido un aumento de la participación femenina, con un 40% de los dorsales, según ha señalado el concejal.

Vieytes ha apuntado que «se trata de una de las actividades que abre el calendario de esta modalidad deportiva y que es tan importante tanto desde el punto de vista deportivo como turístico». Asimismo, ha señalado que «el reto era alcanzar 2.000 participantes y hemos llegado a 2.500 y, además, se han quedado muchos corredores en lista de espera». Por ello, ha explicado que «estamos empezando a introducir el recorrido urbano para incrementar el número de atletas, teniendo en cuenta que primamos la calidad y no la cantidad».

Habrá tres modalidades: 21 kilómetros, relevos y una prueba solidaria de 5 kilómetros a beneficio de la ONG Building The Future

Por su parte, el director de la prueba, Álvaro Lucena, ha señalado que hay tres modalidades de participación: 21 kilómetros, de relevos y la prueba solidaria de 5 kilómetros, cuyos beneficios irán a la ONG Building The Future. «Es una prueba muy atractiva por su recorrido junto al mar y que culmina con un fin de fiesta en el Parque del Mediterráneo».

«La carrera solidaria va a ir al cien por cien por la senda litoral, pero en el sentido contrario a la de 21 kilómetros», ha señalado el director de la prueba, Álvaro Lucena, quien ha apuntado que la Media Maratón comenzó con 650 inscritos en su primera edición «si hubiéramos dejado abiertas las inscripciones hubiéramos superado los 2.500 atletas». Finalmente, el CEO de Sierra Blanca Estates, Carlos Rodríguez, ha felicitado al Ayuntamiento y a la organización y ha afirmado que «las cosas no pasan por casualidad, sino cuando se planean y es un placer ver hasta dónde ha llegado esta carrera».