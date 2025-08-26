Marbella usará las cámaras de seguridad para sancionar infracciones de limpieza

El Ayuntamiento de Marbella ha reforzado el control por parte de la Policía Local en el depósito de residuos y utilizará la información que le ... brinda la red de cámaras instaladas a lo largo de la ciudad para identificar las infracciones contra las ordenanzas de limpieza y convivencia, según ha avanzado el portavoz municipal, Félix Romero, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local.

La Jefatura del Cuerpo de seguridad municipal ya intensificó al inicio del año las labores de vigilancia para detectar este tipo de conductas, y en los primeros cinco meses del ejercicio se levantaron más actas que en todo 2024. Ahora «damos un paso más debido al incremento de prácticas que incumplen la normativa, como arrojar basura en horarios no permitidos, no depositarla en el interior de los contenedores y en lugares distintos a los especificados, vertidos de escombros o abandono de enseres», ha apuntado Romero.

Imagen y horarios

La información facilitada por la red de cámaras permitirá detectar e identificar este tipo de infracciones, que «atentan contra la convivencia ciudadana y suponen un perjuicio para la imagen de la ciudad y un mayor desgaste en los recursos municipales», ha explicado el edil, quien ha indicado que las delegaciones de Seguridad y Limpieza y RSU están trabajando de forma coordinada en este ámbito.

El horario de depósito de basura se enmarca entre las 20.00 y las 23.00 horas entre abril y octubre y de 19.00 a 23.00 horas el resto de meses del año. En cuanto a los residuos reciclables, como los envases y el cartón, no existe limitación horaria, mientras que el vidrio se puede arrojar también a lo largo de todo el día, salvo entre las 22.00 y las 08.00 horas para evitar las molestias por ruido.