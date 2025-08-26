Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento ha detectado un incremento de prácticas que prohíben las ordenanzas de limpieza y convivencia. JOSELE

Marbella usará las cámaras de seguridad para sancionar infracciones de limpieza

En los cinco primeros meses del año ha habido más actas de sanción que en todo 2024

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 26 de agosto 2025, 16:07

El Ayuntamiento de Marbella ha reforzado el control por parte de la Policía Local en el depósito de residuos y utilizará la información que le ... brinda la red de cámaras instaladas a lo largo de la ciudad para identificar las infracciones contra las ordenanzas de limpieza y convivencia, según ha avanzado el portavoz municipal, Félix Romero, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local.

