Marbella registra en agosto nuevos máximos históricos en rentabilidad hotelera

El sector hotelero de Marbella ha vuelto a demostrar su fortaleza durante el mes de agosto, alcanzando nuevos máximos históricos en rentabilidad hotelera, con un ... crecimiento del 32% en dos años, y un aumento del 15% en la creación de empleo respecto a 2024.

Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de pernoctaciones ascendió a 350.366, lo que supone 18.371 noches de hotel más y un incremento del 5,5% respecto al mismo periodo del pasado año, y la estancia media se situó en 4,16, el mejor dato desde 2021. En total, 84.294 viajeros se alojaron en agosto en los establecimientos hoteleros de la ciudad, de los cuales 23.730 eran nacionales y 60.564 procedían del extranjero.

La directora general de Turismo de Marbella, Laura de Arce, ha destacado que «el sector mantiene su solidez, impulsado por estancias más largas y una política eficiente de precios». En este sentido, la responsable municipal ha subrayado que la rentabilidad hotelera en agosto ha alcanzado «cifras máximas» desde que se tienen registros, un hito que «viene repitiéndose prácticamente cada mes».

El precio medio de la habitación se situó en 395 euros, el más alto de España; y los hoteles generaron 4.432 empleos

El precio medio por habitación se situó en 395,33 euros, la más alta de España, con un crecimiento del 19% respecto a 2024 y del 32% en comparación con 2023. De igual forma, el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) se elevó hasta los 322,73 euros, consolidándose como «el mejor dato de la serie histórica», con un incremento del 11,6% respecto a 2024, ha señalado.

Madurez y crecimiento sostenible

La actividad hotelera también ha tenido un impacto positivo en el empleo, donde el sector generó en agosto 4.432 puestos de trabajo, un 15% más que en 2024, confirmando su papel como dinamizador del mercado laboral. «Estos resultados son una muestra del grado de profesionalización y madurez del sector turístico en Marbella, y consolidan a la ciudad como destino de calidad y competitivo durante todo el año», ha precisado De Arce.

El grado de ocupación fue del 82,6%, por debajo de 2024 (86,8%), lo que «refleja un crecimiento sostenible al haberse incrementado significativamente la planta hotelera», apuntó.