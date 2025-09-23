Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Para solicitar la recogida de muebles y enseres se debe avisar al Ayuntamiento. SUR

Marbella ha recogido en el último trimestre 2.000 toneladas de enseres, un 5% más

El Ayuntamiento asegura que el servicio ha requerido «un gran esfuerzo» por parte de los servicios municipales ante el incremento de la demanda

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:37

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Limpieza, ha recogido en los meses de junio, julio y agosto un total de 2. ... 044 toneladas de muebles y enseres, lo que representa un incremento del 4,8 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024, cuando se retiraron 1.949 toneladas. El edil del área, Diego López, ha explicado que este aumento «confirma la tendencia al alza en la generación de residuos voluminosos durante la temporada estival, vinculada tanto al crecimiento poblacional como al mayor movimiento en segundas residencias y viviendas turísticas». Además, durante este verano «se ha producido un notable incremento en el depósito de este tipo de artículos, lo que ha requerido un gran esfuerzo por parte de los servicios municipales para dar respuesta de manera eficaz», ha destacado el concejal.

