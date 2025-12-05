Marbella organiza un congreso para formar en el cuidado de mascotas

Bajo el título 'Marbella Pet Friendly', el Ayuntamiento de la localidad y la asociación Marbella Canina han organizado un congreso dedicado a promover el conocimiento, ... la concienciación y la formación en torno al bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas. El evento se celebrará el próximo día 12 a las 19.00 horas en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez y contará con entrada gratuita previa inscripción online. «Es un congreso pionero en la ciudad, orientado a formar a la ciudadanía sobre aspectos importantes que tienen que conocer sobre sus mascotas», ha apuntado el concejal de Sanidad, Alejandro González.

La jornada incluirá tres ponencias impartidas por profesionales del sector. La primera charla correrá a cargo del veterinario Ramón Fernández, de la clínica Artemis, quien abordará cómo actuar ante una emergencia. Posteriormente, el responsable de Marbella Canina, Sergio Moya, ofrecerá una ponencia sobre la fórmula para tener un perro equilibrado y un dueño feliz, centrada en técnicas de adiestramiento y resolución de problemas de conducta. Finalmente, un responsable de la unidad canina de la Policía Local expondrá los aspectos normativos y de convivencia urbana, tratando cuestiones como el uso del bozal, la recogida de excrementos o la normativa para razas potencialmente peligrosas.

González ha subrayado que «esta cita es solo el inicio del proyecto 'Marbella Pet Friendly', una iniciativa que seguirá creciendo con campañas de concienciación en redes sociales, vídeos educativos y futuras jornadas formativas».

Por su parte, Moya ha agradecido la implicación del Consistorio y ha resaltado que «la jornada está diseñada para ofrecer información útil y práctica, desde qué hacer en una situación crítica hasta cómo mejorar la relación diaria con nuestras mascotas». Asimismo, ha animado a los asistentes a participar activamente y ha detallado que en «el formulario de inscripción se incluye una sección para indicar problemas de conducta con sus perros, lo que nos permitirá adaptar los contenidos y resolver dudas reales del público».