El concejal de Sanidad, Alejandro González, y el responsable de Marbella Canina, Sergio Moya, han presentado el congreso. SUR

Marbella organiza un congreso para formar en el cuidado de mascotas

La ponencias abordan las emergencias, el bienestar psicológico de animales y dueños y aspectos legales

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:55

Comenta

Bajo el título 'Marbella Pet Friendly', el Ayuntamiento de la localidad y la asociación Marbella Canina han organizado un congreso dedicado a promover el conocimiento, ... la concienciación y la formación en torno al bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas. El evento se celebrará el próximo día 12 a las 19.00 horas en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez y contará con entrada gratuita previa inscripción online. «Es un congreso pionero en la ciudad, orientado a formar a la ciudadanía sobre aspectos importantes que tienen que conocer sobre sus mascotas», ha apuntado el concejal de Sanidad, Alejandro González.

