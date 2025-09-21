Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cadena Ikos abrirá en Pinomar, en los terrenos del Marbella Playa, su segundo hotel en la Costa. Josele

Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas

La firma de resorts todo incluido de lujo Ikos invertirá 120 millones con el objetivo de abrir un establecimiento de 340 habitaciones en 2028

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:34

Ikos Resorts, la hotelera especializada en el todo incluido de lujo, abrirá un nuevo establecimiento en Marbella. El Ayuntamiento de la localidad ha dado luz ... verde al desarrollo urbanístico completo del sector del Polígono de Actuación de Alicate número 11 (PA.AL-11), correspondiente a Pinomar, que contempla la construcción de un establecimiento de nueva planta por parte de esta firma griega, que tendrá la calificación de cinco estrellas. El nuevo resort llegará junto al desarrollo urbanístico del resto de la zona, con las parcelas calificadas como residenciales, según han confirmado a SUR fuentes municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  4. 4

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  7. 7 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  8. 8 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  9. 9 Pasarela Larios, una Torre de Babel de la moda
  10. 10

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas

Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas