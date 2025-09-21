Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas

Ikos Resorts, la hotelera especializada en el todo incluido de lujo, abrirá un nuevo establecimiento en Marbella. El Ayuntamiento de la localidad ha dado luz ... verde al desarrollo urbanístico completo del sector del Polígono de Actuación de Alicate número 11 (PA.AL-11), correspondiente a Pinomar, que contempla la construcción de un establecimiento de nueva planta por parte de esta firma griega, que tendrá la calificación de cinco estrellas. El nuevo resort llegará junto al desarrollo urbanístico del resto de la zona, con las parcelas calificadas como residenciales, según han confirmado a SUR fuentes municipales.

La empresa griega ya posee un hotel muy cerca de Marbella, el Ikos Andalusia, situado junto a la playa de Guadalmansa, en Estepona. Abierto en mayo de 2021, este establecimiento fue galardonado en los Travellers' Choice de Tripadvisor de 2024 como el 'Mejor hotel familiar del mundo' y 'Mejor hotel de España'.

El hotel se levantará en los terrenos que ocupaba el Marbella Playa, que ya ha sido demolido, y la inversión generará un millar de empleos

El nuevo resort marbellí de cinco estrellas se levantará en los terrenos que ocupaba el Marbella Playa, adquiridos por la empresa helena a la firma andaluza Grupo Hoteles Playa, y que ya ha sido demolido por la cadena a través de la sociedad Ikos Marbella Pinomar Propco, constituida hace algo menos de cinco años para desarrollar el proyecto.

La nueva apuesta de la hotelera griega por la Costa del Sol supondrá una inversión de 120 millones de euros y la generación de un millar de puestos de trabajo entre el desarrollo de la obra y la operativa del hotel, según han manifestado fuentes del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Marbella ha autorizado el desarrollo urbanístico complemento del sector, incluidas las parcelas residenciales

El objetivo es que el nuevo resort de cinco estrellas abra sus puertas en 2028 en este sector de Pinomar que va a empezar su desarrollo urbanístico completo tras haber recibido las autorizaciones necesarias por parte del Ayuntamiento de Marbella.

El establecimiento dispondrá de 340 habitaciones, con un diseño exclusivo e innovador, que incluirá suites equipadas con terrazas y piscinas privadas en primera línea de playa, además de disponer de una amplia oferta gastronómica premium y un exclusivo spa, según los planes iniciales de la cadena hotelera.

El segundo en la Costa, el tercero en España

Este establecimiento será el tercero de la firma en España tras el de Estepona y la apertura en 2023 del Ikos Porto Metro, en Mallorca, y la empresa griega tiene intención de abrir uno o dos más en España en los próximos años. De momento, en 2026 inaugurará en Creta el sexto resort en su país de origen, tras los cinco que tiene en Corfú, Kos y Calcídica.

Con el paso que dará en el marco del desarrollo urbanístico de este sector de Pinomar, la cadena de resorts exclusivos consigue abrir un establecimiento en un destino turístico vinculado al lujo como Marbella. Hasta ahora esa vinculación se hacía a través del Ikos Andalusia, que comercializa con la ubicación «Marbella-Estepona», aunque el establecimiento está en el término municipal de esta última localidad.