El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha presentado la campaña que se pondrá en marcha con motivo del evento. SUR

Marbella instala 15 paneles informativos para informar de las incidencias de tráfico durante el Mundial del Ironman

El evento deportivo se celebrará los días 8 y 9 de noviembre, y las restricciones a la circulación se aplicarán fundamentalmente entre las 6.00 y las 18.00 horas

José Carlos García

Marbella

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:41

El Ayuntamiento de Marbella ha instalado una quincena de paneles informativos en distintos puntos estratégicos del municipio sobre las incidencias de tráfico que tendrán lugar ... con motivo de la celebración en Marbella del Mundial del Ironman 70.3 los días 8 y 9 de noviembre. El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha presentado una campaña que «tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía las restricciones de circulación que se aplicarán durante el evento, principalmente entre las 06.00 y las 18.00 horas, y facilitar que los vecinos puedan planificar sus desplazamientos con antelación».

