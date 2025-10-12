Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado el Festival, que se celebra en el Parque de La Represa. SUR

Marbella celebra el Festival de la Hispanidad

Gastronomía, música y tradiciones de diez países se dan cita en el Parque de La Represa

Marbella

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:20

Marbella celebra hasta mañana, 13 de octubre, el Festival de la Hispanidad, un punto de encuentro de la gastronomía, la música y las tradiciones donde ... se dan cita diez países. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado el evento, que se celebra en el Parque de La Represa, y ha destacado la importancia de esta cita «como espacio de convivencia entre culturas».

