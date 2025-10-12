Marbella celebra el Festival de la Hispanidad

Marbella celebra hasta mañana, 13 de octubre, el Festival de la Hispanidad, un punto de encuentro de la gastronomía, la música y las tradiciones donde ... se dan cita diez países. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado el evento, que se celebra en el Parque de La Represa, y ha destacado la importancia de esta cita «como espacio de convivencia entre culturas».

La regidora ha recordado que «son 13.500 los hispanoamericanos empadronados en la ciudad» y ha invitado «a disfrutar de esta iniciativa y a celebrar juntos la riqueza cultural que nos une como pueblos hermanos».

El festival, que se celebra en horario de 13.00 a 00.00 horas y que está organizado por la delegación de Extranjeros Residentes en colaboración con Baobab Eventos y con las asociaciones de hispanoamericanos de la ciudad, incluye una amplia oferta gastronómica, actuaciones en directo y actividades para toda la familia, con el objetivo de fomentar la convivencia, la integración y el intercambio cultural entre vecinos y visitantes.

En esta edición participan Paraguay, Ecuador, Chile, México, Argentina, Venezuela, Perú, Cuba, Colombia y España.