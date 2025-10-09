Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Gran Debate Hotelero de la Costa del Sol, celebrado en Les Roches. Josele

Los hoteleros de la Costa del Sol se preparan para la desestacionalización del turismo tras un verano de crecimiento moderado

Responsables de algunos de los grandes hoteles de Marbella se dan cita en Les Roches para analizar el presente y los retos que afronta el sector

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:05

Comenta

Les Roches ha vuelto a convertirse en punto de encuentro entre la experiencia del sector y la visión de futuro al acoger el Gran ... Debate Hotelero de la Costa del Sol, organizado por Grupo Vía. El encuentro ha reunido en su campus de Marbella a profesionales y directivos de los principales hoteles de la región y lideres a nivel internacional para debatir sobre cómo la desaceleración del crecimiento turístico está redefiniendo la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  4. 4 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  5. 5 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los hoteleros de la Costa del Sol se preparan para la desestacionalización del turismo tras un verano de crecimiento moderado

Los hoteleros de la Costa del Sol se preparan para la desestacionalización del turismo tras un verano de crecimiento moderado