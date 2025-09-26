Gerardo Rodríguez gana el III Premio Internacional de Poesía 'Marpoética' de Marbella

El escritor granadino Gerardo Rodríguez Salas ha ganado, con su obra 'Oxford Circus', la tercera edición del Premio Internacional de Poesía 'Marpoética', convocado por el ... Ayuntamiento de Marbella y dotado con 26.000 euros, uno de los galardones en este ámbito con mayor cuantía económica en el mundo hispano. El poemario ha resultado vencedor tras el fallo emitido por el jurado presidido por el poeta Antonio Colinas, y compuesto por figuras destacadas del panorama literario como Olvido García Valdés, Julieta Valero, Antonio Lucas, Javier Vicedo, y la directora general de Cultura de Marbella, Carmen Díaz, en representación del Consistorio. Asimismo, participó con voz, pero sin voto, el editor Jesús Sánchez.

El jurado ha valorado de la obra «la audacia constructiva de unos poemas que dan voz a algunos de los debates fundamentales de nuestro tiempo, como la identidad de género, apelando al lector a afrontar las aristas de una realidad compleja». Además, han subrayado que el texto «alumbra una manera de reflexionar sobre el propio ejercicio de la escritura, el alcance del lenguaje y la experiencia de la extranjería en primera persona». Será editado y publicado por la editorial Visor y la presentación oficial tendrá lugar en noviembre en Marbella.

El autor granadino se une a una lista de ganadores en la que están Felipe Benítez Reyes y Nadia Fabo

El autor se incorpora al palmarés del Premio 'Marpoética' junto a los ganadores de las dos primeras ediciones: Felipe Benítez Reyes, con 'Los expedientes de la madrugada', y Nadia Fabo Andrés, con 'Consejos de economía doméstica para extremófilos'.

Díaz ha señalado que «con esta edición se consolida un certamen que nació con la vocación de convertirse en un referente de la poesía en lengua española, y que representa la esencia de lo que es Marpoética: una muestra del pensamiento en español de ambas orillas del Atlántico». Asimismo, ha subrayado que «el premio supone un estímulo para la creación literaria y contribuye a situar a Marbella en el mapa cultural internacional». Esta tercera edición ha batido récords de participación, con 1.964 poemarios presentados, de los cuales 1.122 proceden de países hispanoamericanos.

Trayectoria

Gerardo Rodríguez Salas (Granada, 1976) es profesor titular de Literatura Inglesa en la Universidad de Granada, máster en Estudios de Género por la Universidad de Oxford y Premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido finalista en dos ocasiones del Premio Andalucía de la Crítica (modalidad poesía) y del III Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros. Es autor de los poemarios 'Anacronía' (2020) y 'Los hilos de la infamia' (2024), y ha publicado también el libro de relatos 'Hijas de un sueño' (2017) y la obra teatral 'Vulanicos' (2021).

Sus trabajos han sido incluidos en cerca de una veintena de antologías y traducidos a varios idiomas y colabora habitualmente en revistas nacionales e internacionales. Página web del autor: www.gerardorodriguezsalas.com.