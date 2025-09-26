Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El escritor granadino Gerardo Rodríguez Salas. SUR

Gerardo Rodríguez gana el III Premio Internacional de Poesía 'Marpoética' de Marbella

El escritor y profesor de literatura granadino se alza, con 'Oxford Circus', con uno de los galardones literarios de mayor cuantía económica del mundo hispano

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:19

El escritor granadino Gerardo Rodríguez Salas ha ganado, con su obra 'Oxford Circus', la tercera edición del Premio Internacional de Poesía 'Marpoética', convocado por el ... Ayuntamiento de Marbella y dotado con 26.000 euros, uno de los galardones en este ámbito con mayor cuantía económica en el mundo hispano. El poemario ha resultado vencedor tras el fallo emitido por el jurado presidido por el poeta Antonio Colinas, y compuesto por figuras destacadas del panorama literario como Olvido García Valdés, Julieta Valero, Antonio Lucas, Javier Vicedo, y la directora general de Cultura de Marbella, Carmen Díaz, en representación del Consistorio. Asimismo, participó con voz, pero sin voto, el editor Jesús Sánchez.

