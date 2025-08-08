Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El empresario italiano, Paolo Ghirelli, ha fallecido en Marbella a los 80 años. Josele

Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli

Por su restaurante La Meridiana han pasado durante décadas lo más granado de la alta sociedad internacional así como actores, cantantes y deportistas

María Albarral

Marbella

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:20

Uno de los promotores de las grandes fiestas y cenas de la 'jet set' en Marbella, el italiano Paolo Ghirelli, ha fallecido este viernes en ... Marbella a los 80 años de edad. El empresario abrió La Meridiana, con fina cocina italiana y mucho ambiente, en la época dorada de la Costa del Sol cuando el turismo comenzaba surgir en el litoral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  3. 3 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  4. 4 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  5. 5

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  6. 6 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  7. 7 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  8. 8 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  9. 9

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  10. 10

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli

Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli