Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli
Por su restaurante La Meridiana han pasado durante décadas lo más granado de la alta sociedad internacional así como actores, cantantes y deportistas
María Albarral
Marbella
Viernes, 8 de agosto 2025, 21:20
Uno de los promotores de las grandes fiestas y cenas de la 'jet set' en Marbella, el italiano Paolo Ghirelli, ha fallecido este viernes en ... Marbella a los 80 años de edad. El empresario abrió La Meridiana, con fina cocina italiana y mucho ambiente, en la época dorada de la Costa del Sol cuando el turismo comenzaba surgir en el litoral.
Miembros de la nobleza de diferentes países, actores, cantantes y empresarios y han sido siempre sus comensales asiduos. Eran conocidos sus eventos en toda la ciudad y por sus establecimientos se ha paseado la 'creme de la creme' de la alta sociedad española.
En la Meridiana se han hecho presentaciones de alta joyería, de coches o desfiles de alta costura. Epicentro del lujo, han sido asiduos a su negocio Fernando Martínez de Irujo, Philippe Junot y su exmujer, Nina Junot, Cari Lapique, Gunilla y Luis Ortiz o las Campos, hasta los internacionales Naomi Campbell, Bruce Willis, Luis Miguel y Mariah Carey o Antonio Banderas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.