Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli

Uno de los promotores de las grandes fiestas y cenas de la 'jet set' en Marbella, el italiano Paolo Ghirelli, ha fallecido este viernes en ... Marbella a los 80 años de edad. El empresario abrió La Meridiana, con fina cocina italiana y mucho ambiente, en la época dorada de la Costa del Sol cuando el turismo comenzaba surgir en el litoral.

Miembros de la nobleza de diferentes países, actores, cantantes y empresarios y han sido siempre sus comensales asiduos. Eran conocidos sus eventos en toda la ciudad y por sus establecimientos se ha paseado la 'creme de la creme' de la alta sociedad española.

En la Meridiana se han hecho presentaciones de alta joyería, de coches o desfiles de alta costura. Epicentro del lujo, han sido asiduos a su negocio Fernando Martínez de Irujo, Philippe Junot y su exmujer, Nina Junot, Cari Lapique, Gunilla y Luis Ortiz o las Campos, hasta los internacionales Naomi Campbell, Bruce Willis, Luis Miguel y Mariah Carey o Antonio Banderas.