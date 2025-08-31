Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aspecto que presenta actualmente el centro de salud en la avenida Ricardo Soriano, 61. Josele

Casi seis años esperando el nuevo centro de salud de Ricardo Soriano

El Ayuntamiento de Marbella inició en 2020 los trámites para levantar las instalaciones; en 2022 empezó la obra, hoy terminada, pero la apertura sigue sin fecha

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:10

El 20 de enero de 2020 la Junta de Gobierno Local aprobó la firma del denominado protocolo general de actuación para la implantación del nuevo ... centro de salud de Marbella Oeste por el que el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de Marbella se comprometían a impulsar de manera coordinada esta actuación. Era el comienzo de la andadura para la construcción de una nueva infraestructura sanitaria por parte del Consistorio en un local de la Junta de Andalucía situado en el número 61 de la avenida Ricardo Soriano, que 68 meses después sigue sin hacerse realidad.

