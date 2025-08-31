Casi seis años esperando el nuevo centro de salud de Ricardo Soriano

El 20 de enero de 2020 la Junta de Gobierno Local aprobó la firma del denominado protocolo general de actuación para la implantación del nuevo ... centro de salud de Marbella Oeste por el que el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de Marbella se comprometían a impulsar de manera coordinada esta actuación. Era el comienzo de la andadura para la construcción de una nueva infraestructura sanitaria por parte del Consistorio en un local de la Junta de Andalucía situado en el número 61 de la avenida Ricardo Soriano, que 68 meses después sigue sin hacerse realidad.

Entre medias, una pandemia y la firma, el 9 de abril de 2021, de un protocolo entre el SAS y el Ayuntamiento que ampliaba los objetivos de la colaboración a la construcción del consultorio de salud de Las Chapas, que abrió sus puertas el pasado mes de julio; y la ampliación de los edificios de Las Albarizas, ya concluido pero que no ha entrado en funcionamiento, y de Nueva Andalucía, actualmente en ejecución y cuyas obras se espera que finalicen el próximo octubre.

El proyecto, que ha sufrido un modificado, ha supuesto para las arcas municipales una inversión de 2,7 millones de euros

La construcción del denominado centro de salud de Marbella Oeste se licitó el 1 de marzo de 2022, con un presupuesto de casi dos millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. El contrato con la adjudicataria, la constructora Bilba, se formalizaba el 16 de mayo de 2022 por 1,85 millones de euros, y más de 18 meses después, el 15 de enero de 2024, se modificaba el contrato elevando el presupuesto en algo más de 855.000 euros, hasta situar el coste total de la actuación en 2,7 millones de euros.

El 18 de junio de 2024, durante una visita a las instalaciones de la acaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, se anunciaba que el grado de ejecución alcanzaba el 95% y se situaba en otoño de ese año la apertura de unas instalaciones que cubrirían a 23.000 personas, prácticamente un 14% de la población de Marbella.

La apertura del centro llegó a anunciarse para otoño de 2024, pero hoy sigue sin ofrecerse ni tan siquiera un horizonte temporal aproximado

Cerca de que comience el siguiente otoño, la apertura del centro de salud sigue siendo una incógnita. Fuentes del Ayuntamiento confirman que la obra está concluida desde hace meses, aunque deben tramitarse aún las altas de los suministros de electricidad y luz. Posteriormente el SAS deberá recepcionar la obra y equipar el centro. A finales de mayo, en una visita a Marbella, Navarro dijo que sería «muy pronto», pero hoy la Delegación de la Junta en Málaga sigue sin ofrecerse ni tan siquiera un horizonte temporal aproximado.

Personal de Leganitos y nuevas contrataciones

Fuentes del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras señalan que «internamente» desde el Distrito de Atención Primaria de la Costa del Sol se les apunta a septiembre, aunque desconfían de la fecha ante los incumplimientos de otras previsiones anteriores y el hecho de que no se haya convocado aún a la Junta de Personal.

Aunque la delegada del Ejecutivo andaluz en Málaga ya dejara claro que no habrá una plantilla nueva para la apertura de las instalaciones de Ricardo Soriano, ni el resto de proyectos en marcha —«el problema de los centros de salud de Marbella es de espacio, no de personal», dijo hace tres meses—, desde CCOO creen que aún así habrá que efectuar nuevas contrataciones.

El centro tendrá consultas de odontología, embarazo y trabajo social, unidades de salud mental, radiología y fisioterapia, entre otras

«Su intención es cubrir el centro con el personal de Leganitos, y tendrán que hacer un desdoblamiento del cupo de pacientes, pero una cosa es que no haya más médicos y otra que no se necesite a nadie más; tendrán que contratar a auxiliares administrativos porque con la plantilla de Leganitos no puedes mantener dos centros, y también necesitarán a auxiliares de enfermería, a algún técnico de radiodiagnóstico y seguramente a algunos más», apuntan fuentes de CCOO. De momento, nada de esto se ha hecho.

El centro de salud de Ricardo Soriano, distribuido entre sótano y dos plantas, contará, según el proyecto de obra, con consultas de medicina general, pediatría, odontología, embarazo y planificación familiar, enfermería, trabajo social y una de carácter polivalente; unidades de salud mental, radiología, ortopantomografía y fisioterapia; salas de muestras y extracciones; y un área de servicios auxiliares; además de salas de espera, zonas de recepción y administración, salas de juntas, reuniones y de estar del personal y despachos.