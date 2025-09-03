Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la reunión de coordinación celebrada en la Jefatura de la Policía Local. SUR

El dispositivo de seguridad para la Copa Davis contará con más de medio centenar de efectivos

El evento se disputará los días 13 y 14 de septiembre en el Club de Tenis de Puente Romano

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:53

La Jefatura de la Policía Local ha sido hoy el punto de encuentro de la reunión de coordinación para definir el dispositivo de seguridad con ... motivo de la celebración de la eliminatoria de Copa Davis, que enfrentará los días 13 y 14 de septiembre a las selecciones de España y Dinamarca en el Club de Tenis de Puente Romano. El portavoz del cuerpo municipal, Miguel Ángel Benítez, ha detallado que el operativo previsto estará integrado por más de medio centenar de efectivos, con una presencia destacada de la Policía Local, que contará con una docena de agentes para la regulación del tráfico principalmente, además de la utilización de un dron para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  5. 5 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  10. 10 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El dispositivo de seguridad para la Copa Davis contará con más de medio centenar de efectivos

El dispositivo de seguridad para la Copa Davis contará con más de medio centenar de efectivos