Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén

Agentes de la Policía Local de Ojén han denunciado ante la Guardia Civil la aparición de un dispositivo de localización satelital (GPS) en el vehículo ... del cuerpo de seguridad municipal. «Estamos asustados porque nos hemos encontrado un 'Airtag' escondido en el interior del coche, lo que significa que alguien ha tenido acceso al mismo y eso nos genera inseguridad», apuntan a SUR fuentes cercanas al caso.

Tal y como han relatado a este diario, el hallazgo se produjo en el momento en el que uno de los agentes, portador de un móvil Iphone, se dio cuenta que su teléfono reconocía un dispositivo Apple en el lugar. Fue en ese momento que el vehículo fue trasladado hasta la Guardia Civil, cuerpo que se encargó de localizar y extraer el GPS.

Según la diligencia a la que ha tenido acceso SUR, «el dispositivo se encontraba bajo el plástico del portavasos ubicado dentro del reposabrazos trasero» teniendo que extraer la plataforma de dicho lugar para instalarlo. Asimismo, el documento señala que este hecho «hace evidente que se realizó un trabajo exclusivo y minucioso de instalación de dicho artilugio, descartando la accidentalidad del hecho».

El problema que se plantea es que «si se ha podido realizar la instalación de este artilugio se podría haber introducido cualquier material o elemento ilegal que pusiese en peligro la integridad física y la responsabilidad legal de los agentes que usen el vehículo oficial». En este sentido, la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Jefatura

Las mismas fuentes consultadas por este periódico han lamentado, además de este hecho, las condiciones en las que se encuentra actualmente la Jefatura tras un incendio acontecido hace casi dos años. En este sentido, destacan que «las instalaciones están visiblemente dañadas, con mobiliario calcinado, y suciedad acumulada» a lo que añaden que «en estas circunstancias es imposible que se preste un servicio eficaz y seguro». Diario SUR ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Ojén para poder recabar la versión municipal sin éxito.