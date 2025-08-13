Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en San Pedro Alcántara.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en San Pedro Alcántara. Juan Carlos Domínguez | Vídeo: Europa Press

Bendodo critica a Sánchez por «la pérdida de peso internacional de España»

El popular ha recordado los casos de corrupción del PSOE y ha señalado que cada nuevo paso en esta investigación apunta a la Presidencia del Gobierno

María Albarral

Marbella

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:32

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en San Pedro ... Alcántara donde ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «la pérdida de peso internacional que está teniendo España» y ha puesto a modo de ejemplo que «en Alemania los principales mandatarios europeos celebran con EEUU una cumbre para pactar una estrategia conjunta para Ucrania y que Sánchez no ha sido invitado» a lo que ha añadido que «ha hecho de España un país irrelevante en la política internacional y por eso en vez de estar con los mandatarios está en la playa con Zapatero».

