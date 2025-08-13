Bendodo critica a Sánchez por «la pérdida de peso internacional de España»

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en San Pedro ... Alcántara donde ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «la pérdida de peso internacional que está teniendo España» y ha puesto a modo de ejemplo que «en Alemania los principales mandatarios europeos celebran con EEUU una cumbre para pactar una estrategia conjunta para Ucrania y que Sánchez no ha sido invitado» a lo que ha añadido que «ha hecho de España un país irrelevante en la política internacional y por eso en vez de estar con los mandatarios está en la playa con Zapatero».

Por otra parte, el popular ha relatado los casos de corrupción del PSOE y ha señalado que cada nuevo paso en esta investigación apunta a la Presidencia del Gobierno. «Toda trama tiene un fontanero, un contratista y su arquitecto jefe. Leire era la fontanera, Cerdán el contratista y tiene toda la pinta de que el arquitecto y número 1 de esa trama se llama Pedro Sánchez», ha aseverado.

Igualmente, Bendodo ha recriminado al Gobierno los datos del IPC y de la inflación subyacente, que se disparan al 2,7% y al 2,3% respectivamente. «Lleva 97 subidas de impuestos que exprime a la clase media. Por eso pagamos más impuestos, pagamos más por lo que compramos y tenemos menos dinero en el bolsillo», ha apuntado.

Incendios

Otro de los temas que ha tratado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP fue el de los incendios. En este sentido ha criticado que mientras las Comunidades Autónomas están al frente de los fuegos el Gobierno de España «solo actúa si se lo piden». Asimismo, ha lamentado los mensajes del Ministro Óscar Puente sobre los incendios y le ha instado «a pedir perdón». «No todo vale en política. No se pueden utilizar los incendios como batalla electoral. No se puede ser Ministro de España y jugar así con el dolor de la gente», ha añadido.

Finalmente, Bendodo ha censurado que el Ejecutivo vuelva a paralizar el traslado de menores desde Canarias, en esta ocasión este mismo viernes, «por ser un festivo».