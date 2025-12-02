Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El TSJA ha condenado al Ayuntamiento a iniciar el expediente para legalizar los viales de Puerto Banús. Josele

El Ayuntamiento de Marbella llevará al Supremo el conflicto de las terrazas de Puerto Banús

El Consistorio recurrirá la sentencia del TSJA que le ordena iniciar el expediente para incorporar los viales al patrimonio municipal

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:28

El conflicto de las terrazas de Puerto Banús no abandonará los juzgados. Según han confirmado a SUR fuentes municipales, el Ayuntamiento de Marbella recurrirá ante ... el Tribunal Supremo la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), adelantada por este diario, en la que condena al Consistorio a «incoar el expediente administrativo para legalizar la zona correspondiente destinada a viario ocupada por las terrazas».

El Ayuntamiento de Marbella llevará al Supremo el conflicto de las terrazas de Puerto Banús