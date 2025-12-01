Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los viales de Puerto Banús deberán pasar a formar parte del patrimonio municipal de Marbella. Josele

El TSJA zanja el conflicto de las terrazas en Puerto Banús: es suelo público

El tribunal condena al Ayuntamiento de Marbella a incorporar los viales al patrimonio municipal y sostiene que ya ha habido «una recepción tácita»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:47

Ha habido sentencias en un sentido y en otro, de juzgados de primera instancia y de la Audiencia Provincial de Málaga, pero ahora quien ha ... hablado en el conflicto de las terrazas que desde hace años enfrenta a propietarios de locales de Puerto Banús y a la empresa que gestiona la emblemática marina es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Y los magistrados han dado la razón a los primeros: las terrazas que hay en los viales están ocupando suelo público que debe formar parte del patrimonio municipal. O lo que es lo mismo, la empresa concesionaria, Puerto Banús, SA, no puede cobrar un alquiler por esos espacios.

