Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevas papeleras instaladas en la calle Jara. SUR

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado más de un millar de papeleras en los últimos cuatro años

El Consistorio continuará con labores de reposición en áreas con mayor desgaste, y ampliará la instalación de modelos de alta capacidad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:55

Comenta

La delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Marbella ha renovado más de un millar de papeleras en los últimos cuatro años para mejorar la recogida ... de residuos. Estas unidades, con un volumen de 120 litros, incrementan la capacidad de depósito en la vía pública y contribuyen a evitar la acumulación de residuos fuera de los contenedores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  3. 3

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  4. 4 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  5. 5 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  8. 8 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  9. 9 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  10. 10 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella ha renovado más de un millar de papeleras en los últimos cuatro años

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado más de un millar de papeleras en los últimos cuatro años