El Ayuntamiento de Marbella ha renovado más de un millar de papeleras en los últimos cuatro años

La delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Marbella ha renovado más de un millar de papeleras en los últimos cuatro años para mejorar la recogida ... de residuos. Estas unidades, con un volumen de 120 litros, incrementan la capacidad de depósito en la vía pública y contribuyen a evitar la acumulación de residuos fuera de los contenedores.

El concejal del ramo, Diego López, ha explicado que la implantación de estos elementos se ha desarrollado «de forma escalonada» a lo largo de los últimos cuatro años, con 500 unidades en 2022; 250 en 2023; 100 en 2024, y otras 100 previstas este año, además de un centenar adicional programado para principios de 2026. «En conjunto, suponen una capacidad global de 119.000 litros al servicio de la limpieza viaria», ha precisado.

La actuación se enmarca en el contrato marco 2022-2026 para el suministro e instalación de papeleras, que contempla «modelos de gran capacidad y diseño hermético», unos recipientes que «destacan por su resistencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento, además de minimizar olores y evitar reboses», ha apuntado el edil. Asimismo, su diseño homogéneo mejora la integración estética en calles, parques y zonas de esparcimiento. López ha indicado que «la inversión realizada representa un avance significativo en términos de eficiencia, higiene y cuidado del entorno urbano» y ha añadido que «la modernización del mobiliario, con materiales mejorados y sistemas de cierre más eficaces, también permite reducir incidencias operativas».

Modelos de alta capacidad

El Consistorio continuará en 2026 con labores de reposición en áreas con mayor desgaste, y tiene previsto ampliar la instalación de modelos de alta capacidad. A ello se sumará el refuerzo de campañas de concienciación y control para evitar el uso inadecuado de las papeleras como puntos de vertido de residuos domésticos.

Finalmente, el Ayuntamiento recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para mantener los espacios públicos en condiciones óptimas y avanzar hacia una ciudad más limpia y sostenible.