Los participantes posan con las bolsas de residuos retirados. SUR

Asociaciones retiran decenas de kilos de residuos de la zona de Nagüeles en Sierra Blanca

En la iniciativa, organizada por el grupo Aventureros de Marbella, se llenaron más de 30 bolsas de basura, entre las que había incluso ropa

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:39

Vidrios, plástico, papel, trozos de hierro, metales y hasta prendas de vestir. Es lo que han recogido en la parte baja de Nagüeles, en la ... Sierra Blanca marbellí, un grupo de 32 personas, convocadas por el colectivo Aventureros de Marbella, que ha organizado una jornada de limpieza en este espacio natural. Los residuos generaron más de 30 bolsas de basura, que fueron conveniente separados para su reciclaje.

