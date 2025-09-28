Asociaciones retiran decenas de kilos de residuos de la zona de Nagüeles en Sierra Blanca

Vidrios, plástico, papel, trozos de hierro, metales y hasta prendas de vestir. Es lo que han recogido en la parte baja de Nagüeles, en la ... Sierra Blanca marbellí, un grupo de 32 personas, convocadas por el colectivo Aventureros de Marbella, que ha organizado una jornada de limpieza en este espacio natural. Los residuos generaron más de 30 bolsas de basura, que fueron conveniente separados para su reciclaje.

Aventureros de Marbella organiza actividades de este tipo con una cierta periodicidad, que sirve para recoger esos residuos, y también para apelar a la necesidad de una mayor concienciación ciudadana sobre la importancia de mantener limpios los montes. La próxima jornada de este tipo se celebrará en torno a las Navidades.

En la iniciativa participaron la asociación Mujeres en las Veredas; Javier Soto, de la asociación Cilniana, que ofreció una charla histórica sobre Nagüeles y sus alrededores; un grupo de voluntarios de McDonald's de Marbella; Antonio Calvo, de Ecologistas Pinsapo; Pablo García, youtuber del canal 'Un tío de Marbella', además de vecinos que quisieron participar.