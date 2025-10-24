Arranca la Liga Local de Fútbol de Marbella, con 122 equipos y más de 2.000 jugadores

La Liga Local de Fútbol de Marbella, organizada por el Ayuntamiento, comienza hoy y contará con la participación de 19 clubes de la ciudad, con ... más de 2.000 licencias y un total de 122 equipos. Estos estarán distribuidos en las categorías que van desde Minipeques hasta Cadetes, tanto de equipos femeninos como masculinos, de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años.

El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha destacado que «se trata de una de las competiciones más importantes del calendario deportivo de nuestro municipio, no solo por la elevada afluencia de participantes, sino por lo que representa». A este respecto, ha añadido que este evento «reunirá cada fin de semana a miles de niños, familias y entrenadores en torno a un deporte que fomenta valores tan necesarios como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo».

El edil ha subrayado que desde el Consistorio «seguimos apostando firmemente por el deporte base, porque es la mejor escuela para formar a los deportistas y a las personas del futuro» y ha apuntado que, al igual que en la pasada temporada, «contamos nuevamente con la colaboración de la Federación Andaluza de Fútbol, cuyo apoyo resultó fundamental para el éxito de la campaña anterior». Asimismo, ha explicado que esta competición tiene un carácter formativo, «donde lo más importante no son los resultados, sino transmitir los valores que el deporte nos enseña, como son compañerismo, amistad, respeto y trabajo en equipo, pilares indispensables en esta liga».