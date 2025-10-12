Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Homenaje a los Caídos en el acto celebrado en el acuartelamiento de la barriada de Leganitos. SUR

La alcaldesa de Marbella destaca la «vocación de servicio y compromiso» de la Guardia Civil

Ángeles Muñoz ha reafirmado el respaldo del Ayuntamiento al instituto armado en el acto celebrado en el acuartelamiento de Leganitos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:37

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha asistido hoy al acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, ... celebrado en el acuartelamiento de la barriada de Leganitos. La regidora ha destacado la «vocación de servicio y compromiso» de todos los miembros de este cuerpo de seguridad con el municipio y ha reafirmado el respaldo del Ayuntamiento al instituto armado «a todos los niveles, desde la colaboración operativa hasta la cesión de suelo para la mejora de sus dependencias».

