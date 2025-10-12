La alcaldesa de Marbella destaca la «vocación de servicio y compromiso» de la Guardia Civil Ángeles Muñoz ha reafirmado el respaldo del Ayuntamiento al instituto armado en el acto celebrado en el acuartelamiento de Leganitos

Homenaje a los Caídos en el acto celebrado en el acuartelamiento de la barriada de Leganitos.

José Carlos García Marbella Domingo, 12 de octubre 2025, 22:37 Comenta Compartir

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha asistido hoy al acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, ... celebrado en el acuartelamiento de la barriada de Leganitos. La regidora ha destacado la «vocación de servicio y compromiso» de todos los miembros de este cuerpo de seguridad con el municipio y ha reafirmado el respaldo del Ayuntamiento al instituto armado «a todos los niveles, desde la colaboración operativa hasta la cesión de suelo para la mejora de sus dependencias».

«Solo mediante la cooperación entre Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y Bomberos podemos seguir consolidando a Marbella como una ciudad segura, preparada para afrontar cualquier reto», ha señalado la primera edil, quien ha felicitado a los agentes que han recibido reconocimientos por su labor y ha puesto el acento en que «es un día para mostrar nuestro respeto y nuestra admiración hacia esta institución fundamental en la defensa de la legalidad y la convivencia de nuestro país».

